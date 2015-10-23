В ОБСЕ подтвердили гибель украинского военного на блокпосту боевиков "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«20 октября на контролируемом «ЛНР» блокпосту вблизи Голубинское СММ увидела то, о чем отчитывались украинские Вооруженные силы. Один из украинских военных был убит в этой зоне 19 октября», - сказал он.

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Также, по словам Хуга, «мы наблюдали, какой вред был нанесен блокпосту. Была дана оценка, что это вызвано огнем из огнестрельного оружия. Мы также увидели на этом блокпосту тело украинского солдата. Мы помогли перевезти тело погибшего в зону, которая контролируется правительством Украины».