На Донетчине начали маркировать заминированные участки (фото)
Офицеры одной из групп гражданско-военного сотрудничества ВСУ инициировали и реализовали проект по маркировке опасных минных участков придорожной полосы в районе пункта пропуска "Березовое" Донецкой области.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что группа ГВС ВС Украины обратилась к гуманитарной организации «Международный комитет Красного Креста» с просьбой о предоставлении помощи. Представители организации знали о данной проблеме, поэтому после прохождения определенных внутренних процедур решили вопрос.
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В частности, они изготовили и разместили вдоль участка придорожной полосы в направлении пункта пропуска "Березовое" знаки "Стоп, мины!" и установили вдоль дороги десять биотуалетов.
Ранее УНИАН сообщал, что руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука обратился к Литовской Республике с просьбой помочь в разминировании территории Луганской области.