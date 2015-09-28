На Донетчине начали маркировать заминированные участки (фото)

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что группа ГВС ВС Украины обратилась к гуманитарной организации «Международный комитет Красного Креста» с просьбой о предоставлении помощи. Представители организации знали о данной проблеме, поэтому после прохождения определенных внутренних процедур решили вопрос.

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В частности, они изготовили и разместили вдоль участка придорожной полосы в направлении пункта пропуска "Березовое" знаки "Стоп, мины!" и установили вдоль дороги десять биотуалетов.