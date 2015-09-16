Село Логвиново на Донетчине полностью разрушено - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете за 15 сентября, опубликованном сегодня.

В частности, инструкторы ОБСЕ отмечают, что в сопровождении офицеров Вооруженных сил Российской Федерации из Совместного центра по контролю и координации посетили подконтрольное "ДНР" село Логвиново, расположенное в 56 км к северо-востоку от Донецка и 6,5 км к юго-западу от Дебальцево.

Вне деревни, миссия слышала одну огневую очередь от применения крупнокалиберного пулемета на расстоянии 2-3 км от места пребывания наблюдателей.

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"Специальная мониторинговая миссия увидела, что село было полностью разрушено и заброшено", - говорится в отчете.

Российские военные сообщили миссии, что село стало безлюдным после того, как было серьезно разрушено вследствие сильных военных противостояний в феврале этого года.