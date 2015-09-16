Возле Дебальцево боевики напали на блокпост ВСУ - журналист

Об этом сообщил журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

В частности отмечается, что ДРГ подошла вплотную к позициям ВСУ. В результате, погибли двое украинских военных, еще двое попали в плен, один получил ранение.

"Два двухсотых, тяжело раненный, двое попавших в плен... Идет работа по определению их места нахождения. Неприятно, но факт: ДРГ противника подобралась вплотную к нашим позициям. Бой был настолько контактный, что в ход шли ручные гранаты. Со стороны противника действовали спецы. Наша группа преследовала "руссо-туристо". Те при отходе выставили заслон. Снова был бой", - говорится в сообщении.

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Также Бочкала предполагает, что со стороны ДРГ работали профессионалы, а не "местная шлеперня".

На фоне "тишины" дико цинично выглядит нападение на Мироновский блокпост возле Дебальцево. Там стоят бойцы 30й бригады. ... Posted by Роман Бочкала on Tuesday, September 15, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что 15 сентября, российско-террористические группировки несколько усилили активность, продолжая обстрелы позиций сил АТО.