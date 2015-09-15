Боевики усилили огневую активность, сосредоточив ее на нескольких направлениях - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

Стало известно, что на Луганщине около 3 ночи из стрелкового оружия боевики открыли огонь по нашему опорному пункту в Крымском. А в 13.10 также из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции близ населенного пункта Желобок.

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В районе Мариуполя около 10 часов преступники из 82-миллиметрового миномета били по украинским позициям в Чермалыке и из гранатомета по Гнутово.

"На Донецком направлении боевики с 15 часов и до 16.30 вели огонь из гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия по опорному пункту сил АТО в Марьинке. А около 16 часов под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши подразделения в Луганском, что на Артемовском направлении", - говорится в сообщении штаба.

Однако, несмотря на определенную активизацию противника, Вооруженные силы Украины строго придерживаются мирных договоренностей и не поддаются на провокации врага.