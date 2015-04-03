Четырем членам "Оплота" объявлено о подозрении в похищении активистов Евромайдана

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, по результатам расследования уголовного производства по фактам организации и задействования в отношении протестующих и активистов Майдана так называемых «титушек», а также совершения этими лицами целого ряда преступлений и незаконного финансирования такой противоправной деятельности, установлена причастность к нападению и похищению граждан в Киеве в январе 2014 года 4 человек, среди которых бойцы спортивного клуба “Оплот”.

Указанные лица были привлечены к совершению противоправных действий руководителем одноименной преступной группировки Евгением Жилиным. Трое из них уже арестованы, один объявлен в розыск. При этом один из подозреваемых в настоящее время работал следователем райотдела милиции одного из районов Харькова.

Читайте такжеЧерез фиктивные фирмы террориста Жилина было перечислено более миллиарда гривенУказанные лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам организации задействование в незаконных и преступных действиях в отношении протестующих и активистов Майдана гражданских лиц, так называемых «титушек», совершение этими лицами целого ряда преступлений и незаконного финансирования такой противоправной деятельности", - отметили в ГПУ.