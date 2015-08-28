Стали известны потери боевиков в секторе "М": 51 раненый и уничтоженные склады боеприпасов

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной, передает 0629.

Известно, что той ночью в секторе "М" были убиты 6 украинских бойцов, еще 2 - ранены. Тогда же украинская сторона дала ответ и уничтожила склад боеприпасов в поселке Стыла (приблизительно 80 тонн), а также 4 автомобиля.

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По данным разведки, которые появились сегодня утром, в Новоазовск привезли 51 раненого боевика, 8 из которых - в очень тяжелом состоянии. 5 офицеров прибыли в инкасаторских бронированных автомобилях.

Данных о погибших нет, так как их тела сразу же направили на территорию РФ.

Также был взорван склад с боеприпасами в поселке Петровское. В районе Тельманово уничтожили скопление военной техники в количестве 51 БДМ и 3 автомобилей.

Среди боевиков началась паника, они покидали свои позиции.