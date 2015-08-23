Боевики отказываются воевать, на продолжении кровопролития настаивает Кремль - штаб

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Однако в темное время суток враг несколько раз нарушил Минские договоренности и использовал вооружение калибра свыше 100 миллиметров, отметили в штабе.

"Так, ночью на Луганщине боевики несколько раз обстреливали наши позиции в Станице Луганской с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А с 5.15 и почти до 6 били по украинским подразделениям в этом же населенном пункте из артиллерии калибров 152 и 122 миллиметра и 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении.

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Стало известно, что в районе Мариуполя около 2 ночи по опорным пунктам сил АТО в Широкино и Сартане также работала 152-миллиметровая артиллерия врага.

Кроме того, вблизи Донецка почти в час ночи под огнем 120-миллиметровых минометов оказались Опытное и Авдеевка. А на Артемовском направлении в 13.40 боевики били из минометов по Троицком.

"В то же время, по нашим оперативным данным, в рядах боевиков серьезно ухудшилась дисциплина. Мобилизованные мужчины отказываются воевать в ходе реальных боевых противостояний. В частности, на этой неделе в районе Новоласпы самовольно оставили позиции подразделения, которые были сформированы из сотрудников МВД и госбезопасности так называемой ДНР. Этот факт в очередной раз показывает, что люди Донбасса устали от войны, и только московские кукловоды желают продолжать кровопролитие", - отметили в штабе АТО.