Боевики готовят провокации, маскируя танки под украинскую технику - штаб

Боевики готовят провокацию в зоне АТО.

Об этом сообщил "5 каналу" представитель штаба АТО сектора "М" Ярослав Чепурной.

Украинские разведчики обнаружили вражеские танки, перекрашенные под технику, которую используют военнослужащие Вооруженных сил Украины.

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"Дважды противник обстрелял наши позиции близ населенного пункта Талаковка. Минометы калибра 120 мм и самоходные артиллерийские установки. Один раз обстрелял из 122-мм артсистем наши позиции в Старогнатовке. И дважды обстрелял из миномета калибра 120 мм наши позиции под Гранитным. В Новоазовске наши разведчики наблюдали 6 танков, которые были окрашены в цвет, который используется украинскими войсками в АТО. То есть, это соответствующие полосы на танках и даже флаги. Боевики готовятся какую-то провокацию и для этого выкрасили свои боевые машины под цвет АТО войск", - сообщил Чепурной.

А недавно СБУ разоблачила группу, которая надеялась совершить теракт на железной дороге в День Независимости Украины.