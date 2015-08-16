Боевики продолжают обстрелы на всех направлениях - спикер АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении враг продолжает вести минометные и, реже, гранатометные обстрелы Станицы Луганской в темное время суток. Кроме позиций сил АТО, целью врага являются и жилые кварталы райцентра.

Также он сообщил, что возле Счастья боевики открывают огонь даже днем, пытаясь насолить украинским силам, обороняющим левый берег Северского Донца. В то же время тяжелое вооружение противник на этом участке фронта не применяет.

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Несколько активизировались боевые действия вблизи Бахмутской трассы. В этом районе враг прибегает к тактике мелких провокационных обстрелов наших сил из гранатометов и аналогичного вооружения. Вчера такие инциденты были зафиксированы вблизи Трехизбенки и Новотошковского. Зато в Орехово и Золотом обстановка более напряженная, поскольку на этом участке фронта противник применяет минометы, установленные в оккупированном Первомайске и его окрестностях.

Аналогичная ситуация – в с. Троицкое, что на границе Луганской и Донецкой областей, где вчера противник трижды открывал огонь из минометов, расположенных возле с. Калиновое.

На Донецком направлении продолжает сохраняться шаткое перемирие возле Светлодарска. Враг не применяет тяжелое вооружение, предпочитая ведение «беспокоящего» огня из стрелкового оружия по передовым укреплениям сил АТО на линии Рассадки – Луганское – Лозовое.

По словам Мотузяника, в районе Горловки основные боевые действия развернулись вчера поздно вечером, когда враг начал артиллерийский и минометный обстрел укреплений сил АТО севернее города. Под вражеский огонь попали территории почти от пригородов Артемовска до нашего переднего края в Майорском. Зафиксирована работа 120-мм минометов, 152-мм гаубиц, а также танков НВФ, которые расположены в северных районах Горловки и ее пригородах – Зайцевом и Гольмовском.

Западнее Горловки единственной точкой напряжения было пос. Новгородское Дзержинского горсовета, где вчера противник трижды нарушил перемирие. Южнее, вблизи с. Троицкое, украинские позиции в течение 40 минут обстреливались из 152-мм орудий.

В районе Донецка территория ведения активных боевых действий продолжает расширяться. Крайней точкой напряжения на севере является с. Каменка, что восточнее Авдеевки, где украинских военных вчера дважды обстреляли из артиллерии. Зато на юге в с. Новомихайловка Марьинского района НВФ также применяют тяжелое вооружение.

Вчера на участке фронта возле Донецка противник трижды применил установки «Град», вследствие чего под вражеским огнем оказались жилые кварталы Опытного. Используя дальнобойную артиллерию, враг пытается вести прицельный огонь по рубежам второй линии украинской обороны, в частности возле Первомайского и Карловки.

В Авдеевке, Опытном, Песках, Красногоровке, Марьинке стрельба продолжается в круглосуточном режиме. При этом линия соприкосновения остается неизменной. В целом на Донецком направлении ведутся боевые действия высокой интенсивности, и главари боевиков регулярно угрожают наступлением. По оперативной информации, на оккупированных территориях Донецкой области, в частности в Енакиево, Торезе, Шахтерске усилен режим комендантского часа.

На Мариупольском участке фронта враг продолжает соблюдать тактику артиллерийско-минометных обстрелов украинских позиций, не решаясь вступать в прямые боевые столкновения. Эпицентр противостояния – линия столкновения восточнее Старогнатовки, где противник вчера 7 раз открывал огонь по нашим бойцам, в том числе 1 раз – из установки «Град». Южнее, вблизи Гранитного, враг дважды обстрелял украинские позиции из 120-мм минометов. Несколько минометных и артиллерийских обстрелов НВФ зафиксировано вблизи Талаковки, Лебединского и Широкино. В основном боевики активизируются в темное время суток, проводя кратковременный обстрел, а затем отступают назад на восток. Эти провокационные акции не наносят значительного вреда украинским воинам, которые успешно держат фронт под Мариуполем.

Как отметил Мотузяник, также вчера в зоне АТО было зафиксировано 4 полета вражеских беспилотников. Еще 4 БПЛА страны-агрессора пересекли административную границу между оккупированным Крымом и Херсонщиной, но через некоторое время вернулись обратно.