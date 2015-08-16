За сутки на Донбассе ранены шесть военнослужащих
13:15, 16 августа 2015Война
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За минувшие сутки на Донбассе ранены шесть военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было. К сожалению, шесть наших боевых побратимов получили ранения", - сказал Мотузяник.
Как сообщили в штабе АТО, уменьшив использование реактивной артиллерии, боевики за сутки более 130 раз обстреляли позиции украинских военных.
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