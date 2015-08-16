Глава МИД Германии назвал ситуацию на Донбассе "взрывоопасной"
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ситуацию в зоне проведения АТО "взрывоопасной" и призвал как можно скорее провести встречу между участниками конфликта.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.
"Ситуация в восточной Украине является взрывоопасной. Много поставлено на карту. Если стороны не станут на тропу мирного урегулирования, мы попадем на новый виток военной эскалации", - Штайнмайер.
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В связи с этим Штайнмайер призвал украинскую и российскую стороны как можно скорее провести встречу между военными представителями участников конфликта и сотрудниками ОБСЕ, чтобы договориться об отводе оружия.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Петру Порошенко новый формат мирных переговоров по ситуации в Донбассе: с участием сильнейших европейских государств, а также стран-соседей Украины, в том числе и Польши.