СБУ заблокировала канал финансирования террористов в Донецкой области

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе специальной операции в районе населенного пункта Нелиповка были задержаны два грузовика с продуктами питания, которые злоумышленники пытались незаконно доставить в Горловку. Полученные от реализации товаров денежные средства передавалась членам бандгруппировки «ДНР» для финансирования террористов, сепаратистских митингов и антиукраинской пропаганды.

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Установлено, что к преступным сделкам было привлечено несколько сотрудников правоохранительных органов, которые способствовали перемещению товаров на временно оккупированную территорию.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовных производств по статьям 258-5 и 332-1 Уголовного кодекса Украины.