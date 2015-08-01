На Донетчине СБУ заблокировала колонну фур с контрабандными сигаретами и алкоголем (фото)

15:14, 01 августа 2015
Общество
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Служба безопасности Украины заблокировала переправку на временно оккупированные территории контрабандной партии алкоголя и сигарет на общую сумму свыше 1 млн грн.

Прес-служба СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, подакцизные товары были обнаружены в районе поселка Нижнее Зайцево Горловского района Донецкой области (в 800 метрах от линии соприкосновения) во время досмотра колонны в составе четырех грузовиков.

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Колонна в сопровождении микроавтобуса двигалась по грунтовой дороге со стороны Артемовска в сторону Горловки.

Пресс-служба СБУ

Продолжаются оперативно-следственные действия.

За минувшие сутки мобильные группы сотрудников СБУ, Государственной фискальной службы, военной прокуратуры, пограничников и усиленные волонтерами предотвратили контрабанду почти 20 тонн продуктов питания.

Пресс-служба СБУ

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