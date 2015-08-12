Кремль обвинил украинских силовиков в обстрелах Донбасса

Как сообщили УНИАН по итогам оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами российского Совета безопасности, «в ходе совещания затрагивались текущие вопросы социально-экономической повестки дня.

Отдельно обсуждалась ситуация в связи с участившимися случаями обстрелов населённых пунктов Донбасса и представителей миссии ОБСЕ со стороны украинских силовиков». При этом в Кремле не сообщили, на основании каких источников информации сделаны такие выводы.

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В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, постоянный член Совбеза Борис Грызлов.