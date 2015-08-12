Боевики из "Градов" обстреляли позиции украинских военных и населенные пункты

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Вчера, 11 августа с 18 часов и до полуночи, вблизи Донецка под огнем 120-миллиметровых минометов оказались наши позиции в Новгородском, дважды в Песках и Авдеевке. А около 21 часа наемники вели огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра по Красногоровке. Кроме того, в очередной раз цинично нарушив соглашения, в 23.45 преступники применили реактивные системы залпового огня в районе Красногоровки», - сообщает пресс-центр.

Вблизи Мариуполя, с 19 часов боевики из 120-миллиметровых минометов и артиллерии 152 калибра били по Старогнатовке и Чермалыку. Около 20 часов они дважды из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в Крымском, что на Луганщине. А с 23 часов, также, из 120-миллиметровых минометов вели огонь по поселку Зайцево на Артемовском направлении.

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«В целом, в течение вчерашнего дня – 11 августа, бандформирования 87 раз нарушили режим прекращения огня. 12 раз наемники применили артиллерию, 21 – минометы, 5 – реактивные системы залпового огня БМ-12 «Град», 65 раз обстреливали наши позиции из гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

После полуночи, 12 августа, огневая активность боевиков продолжилась в основном в Донецкой области. Здесь, около 1 ночи, они вели огонь из БМ-12 «Град» по Водяному, Опытному, Песках и Новоселовке.