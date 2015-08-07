Впервые за полмесяца боевики применили реактивную артиллерию

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Обстановка на территории проведения АТО вновь обострилась. Значительно возросло количество обстрелов на Донецком и Луганском направлениях. Впервые за две недели противник применил реактивную артиллерию", - отметил Андрей Лысенко.

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Также он рассказал, что на Луганском направлении противник продолжает вооруженные провокации против украинских военных, которые держат оборону в Станице Луганской. Боевики открыли огонь вечером, применив гранатометы и минометы. Значительно усилились обстрелы боевиков по Счастью: противник оборудовал две основные огневые позиции на противоположном берегу Северского Донца. В частности, вчера, после длительного перерыва, враг открыл по нашим позициям огонь из танков. Также под Счастьем активно работают вражеские снайперы.

На украинских рубежах обороны возле Светлодарска обстановка несколько успокоилась: танки и ствольная артиллерия боевиков вчера не применялись. Однако провокации врага продолжаются, в частности, в прифронтовой полосе активно работают снайперы боевиков.

На западных окраинах Донецка ситуация не изменилась. Активные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения от Авдеевки до Марьинки. Противник сосредоточил на передовой значительные силы, а также танки, минометы и артиллерию, и активно их применяет, несмотря на Минские договоренности.

Вечером в Красногоровке силы АТО отбили атаку вражеской диверсионно-разведывательной группы. Бой продолжался около двух часов.

Противник несколько активизировался и на Мариупольском направлении. В частности, вчера на рассвете противник обстрелял из артиллерии наши позиции возле Новогригорьевки - между Тельманово и Волновахой. Также в течение дня зафиксированы три вооруженные провокации боевиков в Чермалыке. Огонь велся с противоположной стороны Павлопольского водохранилища.