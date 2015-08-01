За сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за сутки в Луганской и Донецкой областях боевики 109 раз нарушали режим тишины.

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В течение ночи в зоне АТО ситуация оставалась напряженной. Противник увеличил количество обстрелов позиций украинских войск вблизи Донецка и на Артемовском направлении. После полуночи 1 августа огневая активность противника с применением практически всех видов оружия продолжилась на Донецком направлении.