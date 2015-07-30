Лысенко: на Мариупольском направлении возобновились боевые действия (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"Возобновились боевые действия на Мариупольском направлении", - сказал он, добавив, что "вечером боевики провели обстрелы наших позиций на восток от Старогнатівки со 122-мм пушек и танка".

Читайте такжеАртобстрел боевиками Дзержинска квалифицировали как терактТакже, по данным представителя АП по вопросам АТО, зафиксировано использование боевиками танка вблизи Гранитного. Южнее, в районе Николаевки и Чермалика, произошли две враждебные вооруженные провокации. На участке фронта от Павлополя до Широкиного боевые действия не велись, добавил Лысенко.