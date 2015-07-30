Лысенко: на Мариупольском направлении возобновились боевые действия (карта АТО)
На Мариупольском направлении возобновились боевые действия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
"Возобновились боевые действия на Мариупольском направлении", - сказал он, добавив, что "вечером боевики провели обстрелы наших позиций на восток от Старогнатівки со 122-мм пушек и танка".
Читайте такжеАртобстрел боевиками Дзержинска квалифицировали как терактТакже, по данным представителя АП по вопросам АТО, зафиксировано использование боевиками танка вблизи Гранитного. Южнее, в районе Николаевки и Чермалика, произошли две враждебные вооруженные провокации. На участке фронта от Павлополя до Широкиного боевые действия не велись, добавил Лысенко.