Лысенко: на Мариупольском направлении возобновились боевые действия (карта АТО)

13:52, 30 июля 2015
Война
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На Мариупольском направлении возобновились боевые действия.

Карта АТО состоянию на 30 июля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"Возобновились боевые действия на Мариупольском направлении", - сказал он, добавив, что "вечером боевики провели обстрелы наших позиций на восток от Старогнатівки со 122-мм пушек и танка".

Читайте такжеАртобстрел боевиками Дзержинска квалифицировали как терактТакже, по данным представителя АП по вопросам АТО, зафиксировано использование боевиками танка вблизи Гранитного. Южнее, в районе Николаевки и Чермалика, произошли две враждебные вооруженные провокации. На участке фронта от Павлополя до Широкиного боевые действия не велись, добавил Лысенко.

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