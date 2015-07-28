За сутки в зоне АТО погиб украинский военный, еще 12 получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе в результате активных боевых действий погиб один украинский военный, еще 12 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, в течение 27 июля обстановка в зоне проведения антитеррористической операции была стабильно напряженной, российско-террористические войска осуществили 82 обстрела украинских военных и 5 мирных населенных пунктов.