За сутки в зоне АТО погиб украинский военный, еще 12 получили ранения
13:56, 28 июля 2015Война
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Андрей Лысенко рассказал о потерях украинской армии за сутки.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе в результате активных боевых действий погиб один украинский военный, еще 12 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, в течение 27 июля обстановка в зоне проведения антитеррористической операции была стабильно напряженной, российско-террористические войска осуществили 82 обстрела украинских военных и 5 мирных населенных пунктов.
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