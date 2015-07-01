В течение дня боевики около 20 раз обстреляли позиции сил АТО
В течение сегодняшнего дня интенсивность обстрелов боевиками незаконных вооруженных формирований украинских войск относительно уменьшилась, но зафиксировано около 20 случаев нарушения условий прекращения огня на различных участках линии разграничения сторон.
Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.
"Кремлевские наемники и далее применяют против наших защитников запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Самой напряженной ситуация остается вблизи оккупированного Донецка и на подступах к Мариуполю. В частности, населенные пункты Пески, Опытное, Марьинку, Красногоровку и шахту «Бутовка» бандиты неоднократно обстреливали из минометов разных калибров, автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеСБУ предотвратила передачу боевикам карт с данными о силах АТО
Также в пресс-центре сообщили, что на Луганщине под огонь вражеских минометов попало Золотое, а по н.п. Рассадки боевики стреляли из гранатометов. Майорск в очередной раз обстреляли из стрелкового оружия.
Кроме того, в очередной раз лидеры пророссийских бандформирований заявили о демилитаризации Широкино. Однако вскоре нарушили свои обещания, обстреляв это поселок со 122-мм гаубиц.
Из артсистем такого же калибра боевики также обстреливали Бердянское, а Богдановку обстреляли из 120-мм минометов.