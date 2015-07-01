В течение дня боевики около 20 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.

"Кремлевские наемники и далее применяют против наших защитников запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Самой напряженной ситуация остается вблизи оккупированного Донецка и на подступах к Мариуполю. В частности, населенные пункты Пески, Опытное, Марьинку, Красногоровку и шахту «Бутовка» бандиты неоднократно обстреливали из минометов разных калибров, автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

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Также в пресс-центре сообщили, что на Луганщине под огонь вражеских минометов попало Золотое, а по н.п. Рассадки боевики стреляли из гранатометов. Майорск в очередной раз обстреляли из стрелкового оружия.

Кроме того, в очередной раз лидеры пророссийских бандформирований заявили о демилитаризации Широкино. Однако вскоре нарушили свои обещания, обстреляв это поселок со 122-мм гаубиц.

Из артсистем такого же калибра боевики также обстреливали Бердянское, а Богдановку обстреляли из 120-мм минометов.