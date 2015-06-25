США обещают предоставить Украине в июле еще 100 броневиков Humvee

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны (министерства обороны) США, министр обороны США Эш Картер вчера встретился с министром обороны Украины, генерал-полковником Степаном Полтораком в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО.

Это была первая встреча министров двух стран. Они обсудили тему российской агрессии на востоке Украины. Картер выразил уважение усилиям Украины в направлении внедрения Минских соглашений, несмотря на дестабилизационные действия России, говорится в сообщении.

Американский министр подчеркнул, что США и союзники остаются настроенными поддерживать Украину в ее усилиях определять свой путь в качестве суверенной и демократической страны.

Читайте такжеУкраина получила первую партию американских броневиков Humvee (фото)"Стороны рассмотрели вопросы постоянной помощи Соединенных Штатов в области безопасности Вооруженным силам Украины и Пограничной службе, в том числе поставок в середине июля дополнительных 100 броневиков Humvee и продолжение подготовки сил украинской Национальной гвардии в Яворове", - говорится в сообщении.

Картер вновь подтвердил обязательства США продолжать сотрудничество в оборонном секторе с Украиной, в том числе путем проведения ежегодных двусторонних и многосторонних военных учений.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года США объявили о дополнительной помощи Украине в размере 75 млн долларов.

"Эта помощь будет включать бронированные автомобили Humvee, беспилотные летательные аппараты, протимінометні радарные системы, системы шифровального радиосвязи и другое оборудование, которое в дальнейшем будет повышать мобильность и техническую обеспеченность украинских Вооруженных сил", - сказал тогда посол США в Украине Джеффри Пайєтт.

25 марта в Украину из США прибывал самолет с первыми 10 военными бронированными автомобилями Humvee.