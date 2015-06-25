В Чернигове испытали модернизированный военный вертолет

В Чернигове военные на этой неделе провели испытания модернизированного вертолета Ми-24П.

Об этом УНИАН сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, специалисты Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины (г. Чернигов) совместно с представителями обществ с ограниченной ответственностью "МС Авиа-Грейд" и "Адрон»" провели контрольные испытания вертолета Ми-24П, оснащенного комбинированным устройством выброса ложных целей "Адрос" КУВ 26-50.

Чтобы определить характеристики штатных систем и дополнительно установленного оборудования вертолета в воздухе, военные ученые из Чернигова выполнили 5 испытательных полетов.

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По словам руководителя Государственного научно-испытательного центра ВСУ полковника Владимира Башинского, программа испытаний выполнена в полном объеме. В небе вертолет показал хорошие результаты. Основной целью испытаний является определение возможности принятия на вооружение украинской армии комбинированного устройства выброса ложных целей "Адрос" КУВ 26-50 и его применение на вертолетах Ми-24 различных модификаций, Ми-8 и военно-транспортных самолетах Ан-26.

"Реализация амбициозного проекта по развитию отечественного вертолетостроения продолжается," – отметил Башинский.