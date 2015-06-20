"Антонов" усовершенствовал Ан-26 для военных: защита от обстрелов ПЗРК и усиленный фюзеляж

ГП "Антонов", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", завершило первый этап модернизации транспортного самолета Ан-26 для нужд Министерства обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Это первый самолет из 14, которые будут переданы для работы в зоне АТО.

В частности, Ан-26 будет защищён от обстрелов переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК): на самолёт установят контейнеры с тепловыми ловушками для "обмана" ракет. Также на Ан-26 теперь имеет усиленный фюзеляж.

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"Мы существенно увеличили темпы работ, связанных с АТО. Уже сейчас на Донбассе несут службу более 20 самолётов "Ан", восстановленных при участии нашего предприятия. Выполняя задание Президента Украины, мы также быстрыми темпами обработаем вопросы производства беспилотников и боевых самолётов", - сказал руководитель ГП "Антонов" Михаил Гвоздев.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" передал армии Украины 767 единиц вооружения и военной техники с начала 2015 года.