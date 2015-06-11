Силы АТО боем оттеснили диверсантов, которые пытались прорваться в расположение военных - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным группы, во время обстрела из "Градов" по н. п. Новотошковка и позициям украинских войск в данном районе, зафиксированы попытки двух диверсионно-разведывательных групп террористов "просочиться" в тактическую глубину сил АТО в обход опорных пунктов и блок-постов (на стыке опорных пунктов). Плотным пулеметно-автоматным огнем обе группы были остановлены и отступили в сторону н. п. Желобок.

Читайте такжеВозрастает угроза "диверсионно-террористической войны" в тылах сил АТО - Тымчук

Как отмечается, сосредоточенные в районе Стаханов - Ирмино – Кировск – Фрунзе бандформирования на протяжении минувших суток методично обстреливали позиции украинских войск на Попаснянском участке (включая Золотое).

Боевики, по данным Тымчука, использовали прежнюю тактику – выход пехотных групп на "нейтральную полосу" с огневыми налетами со 120-мм и 82-мм минометов, также фиксировались попытки совместных действий бронетехники и ЗУ-23-2.

В районе н. п. Луганское, Рассадки, Мироновский, кроме "традиционных" дневных обстрелов из минометов и ночных - из бронетехники используются заранее оборудованные позиции для танков, которые ночью выходят на данные позиции и открывают прицельный огонь - обычно по 5-6 снарядов - по заранее разведанным целям. Так, боевики предприняли ряд попыток устроить засады на переднем крае, в том числе снайперские, для неожиданных обстрелов с близких дистанций позиций украинских войск.

Отмечается активность бандформирований в районе Сокольники - Крымское – Новотошковка. В районе Счастья (со стороны Веселой Горы) боевики открывали огонь из АГС-17.

Также нанесен огневой удар по позициям сил АТО в районе Трехизбенки. Сам населенный пункт и позиции украинских войск в этом районе несколько раз накрывались 152-мм артиллерией (работала 3-пушечная батарея САУ 2С3 "Акация", которую группа "ИО" зафиксировала ранее в районе Александровска и которую боевики затем перебросили в район Славяносербска по Бахмутской трассе).