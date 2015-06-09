В Станице Луганской в результате обстрела боевиками сгорело три частных дома

Как отмечается в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в ночь на вторник Станицу Луганскую обстреляли из минометов и автоматического оружия. Огонь велся с правого берега, оккупированного террористами "ЛНР".

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Вблизи разрушенного моста через реку продолжались боевые столкновения между украинскими силовиками и боевиками. В зоне поражения огня оказалась центральная часть поселка, а также микрорайоны Старая и Новая Кондрашевка.

"Во время обстрела Станицы боевики применили зажигательные боеприпасы. В результате прямых попаданий сгорели три частных дома на ул. Лебединского. Эта часть поселка чаще попадает под огонь, большинство людей отсюда уехали, поэтому обошлось без раненых и погибших", - отметил Москаль.

Подачу электроэнергии в Станице и семи прилегающих деревень на сегодня не удалось восстановить.

Напомним, на прошлой неделе боевики отключили электроэнергию части Станично-Луганского района.

Основные объекты в поселке обеспечены электроэнергией за счет автономных источников питания, а в ближайшие дни сюда завезут мощные генераторы, чтобы запустить электронасосы для восстановления центрального водоснабжения.