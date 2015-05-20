Боевики обстреляли Гранитное, Катериновку и Попасную

Об этом сообщает пресс-служба АТО на странице в соцсети. Согласно сообщению на Луганском направлении преступники стреляли из зенитных установок, минометов и гранатометов по Счастью, Трехизбенке, Крымском. В частности дважды ночью обстреливали из минометов непосредственно сам город Счастье.

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"В направлении Авдеевки преступники неоднократно из разных видов вооружения обстреливали Золотое, Кирово, Катериновку , Попасную, Ленинское и Майорск", - говорится в сообщении.

На Донецком – используя минометы и артиллерию запрещенных минскими договоренностями калибров, боевики вели огонь по Верхнеторецкому, Пескам, шахте Бутовка, Новоласпе. "По Опитному и Пескам стрелял и вражеский танк. Около полуночи по Пескам бандиты палили уже со 120 мм. минометов, используя зажигательные боеприпасы", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что "в районе Мариуполя боевики, как и все предыдущие дни, продолжили обстреливать многострадальное Широкино. Преступники использовали танк, минометы, гранатометы. Стреляли и снайперы".

Кроме Счастья, ночью, боевики вели огонь по мирным населенным пунктам Гранитное, Катериновка и Попасная.