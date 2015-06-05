За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ боях возле Марьинки погибли трое военных, 31 ранен – советник президента

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий и провокаций, к счастью, ни один воин не погиб, но четверо получили ранения", - сказал Лысенко.

Он уточнил, что трое украинских бойцов были ранены под Марьинкой, один - под Луганским.

Ранее УНИАН сообщал, что утром 3 июня возле села Марьинка Донецкой области боевики начали массированный обстрел позиций сил АТО, а затем перешли в наступление. В тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (под Марьинкой - 4), 39 получили ранения.

В ходе боя под Марьинкой уничтожено 80 боевиков, более 100 ранены. Также уничтожено 10 единиц бронетехники противника.