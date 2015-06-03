Стали известны подробности сегодняшнего боя в Марьинке

Об этом сообщает в своем Фейсбук журналист Юрий Бутусов

"С 4 утра 3 июня противник атакует пригород Донецка Марьинку, а также опорные пункты в районе Марьинки и Красногоровки. Эти позиции заняты подразделениями 28-й Одесской механизированной бригады. Давно установленные противником украинские позиции подверглись длительным артиллерийским обстрелам противника. Враг использует реактивную и гаубичную артиллерия 122 мм, 152 мм и 220 мм - те виды оружия, которые Россия обязалась отвести из демилитаризованной зоны", - пишет Бутусов.

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По словам журналиста, несколько штурмовых групп противника, включая танки, при сильной огневой поддержке атаковали позиции 2-го батальона 28-й бригады в Марьинке и Красногоровке. Атакам одновременно подверглись все передовые опорные пункты. Противник широко применял запрещенные Минскими соглашениями виды тяжелых вооружений,

"Однако противник неожиданно получил достойный отпор. При поддержке подразделений разведывательной роты, минометной батареи 1-го батальона, бойцы 2-го батальона удерживали свои позиции. Была сохранена связь и управление. В результате атаки российских танков, и плотного обстрела, один из взводов бригады был вынужден оставить один из опорных пунктов на окраине Марьинки - примыкающий к Красногоровке. Подразделение организованно отступило на небольшое расстояние, и не позволило противнику занять опорный пункт. Согласно режиму прекращения огня, запрещенного тяжелого вооружения в этом районе не было, поэтому противостоять большому огневому превосходству противника было нечем. Решение на отход было тактически оправданным", - пишет Бутусов.

Он отмечает, что в ответ на нарушение российским командованием режима перемирия и для спасения жизней украинских воинов и мирных жителей Марьинки, командир 28-й бригады полковник Лещинский был вынужден принять решение о переброске в демилитаризованную зону на помощь 2-му батальону батареи самоходных гаубиц "Гвоздика" и "Акация", батареи реактивных систем залпового огня "Град", а также подразделения танкового батальона бригады.

"После того, как украинская артиллерия открыла точный огонь по противнику, все атаки были отбиты. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. На помощь атакованному участку подошел резерв - подразделения танкистов 28-й бригады и разведрота. Украинские воины совместно с бронетехникой ведут зачистку Марьинки от возможных остаточных групп противника. Положение восстановлено, обстановка контролируется. В настоящий момент обстрел украинских позиций продолжается, идет бой", - написал Бутусов.