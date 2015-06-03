Из Марьинки в больницы Днепропетровска доставили 12 раненых украинских военных

Сегодня в Днепропетровск из Марьинки Донецкой области специальным транспортом доставлены 12 раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

"Сегодня в Днепропетровск спецавтобусами из 66-го военно-полевого госпиталя доставлены 11 человек, из них 5 человек раненых. Также самолетом доставлены 7 бойцов. Двое из них в тяжелом состоянии, они находятся на искусственной вентиляции легких. Раненые поступили в областную больницу им. Мечникова, военный госпиталь и городскую больницу №16», - уточнила советник председателя Днепропетровской ОГА.

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Как сообщал УНИАН, сегодня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, самый сильный удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.

За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки произвели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.