Миссия ОБСЕ заявила об очередных нарушениях Минских соглашений боевиками "ДНР"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информируют, что во время посещения ими площадок для хранения тяжелых вооружений не были обнаружены десятки единиц крупнокалиберной артиллерии.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ за 29 мая, опубликованный в субботу.

На принадлежащих "ЛНР" площадках наблюдатели Миссии недосчитались 9 РСЗО "Град", а на площадках "ДНР" - 6 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 2 гаубиц Д-30. Представители "ДНР" пояснили наблюдателям, что гаубицы Д-30 были переведены в район к югу от Тернового. В СММ ОБСЕ отметили, что такое перемещение тяжелой техники является нарушением Минских соглашений.

С площадок ВСУ пропали 7 буксируемых гаубиц "Мста-Б" и 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

Читайте такжеУкраинская армия заявляет об использовании боевиками фосфорных боеприпасов – ОБСЕ Также в Миссии отметили, что их работа была ограничена "третьими лицами", а также из соображений безопасности. Так, СММ по-прежнему не посещает н.п. Широкино (близ Мариуполя) из соображений безопасности.

Кроме этого, в районе донецкого аэропорта СММ фиксирует "постоянный рост числа нарушений режима прекращения огня, и согласно их наблюдениям, только за 7 часов работы Миссии в этом районе 29 мая наблюдатели слышали в общей сложности 179 взрывов, большинство из которых квалифицировали как минометные мины.