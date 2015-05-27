В Алчевске хоронят боевика Мозгового (фото)

Фото с места событий опубликовал независимый британский журналист Оливер Кэролл в Твиттер.

По его словам, некая женщина на похоронах спросила, приехал ли главарь "ЛНР" Плотницкий, на что ей ответили, что он бы не посмел.

Другой главарь боевиков Дремов заявил, что "мы найдем и покараем убийц, кем бы они не были. Подчеркиваю, кем бы они не были".

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Как сообщал УНИАН, 23 мая террористическая организация «Луганская народная республика» заявила об убийстве главаря бандитского формирования "Призрак" Мозгового.

Впоследствии на странице в Facebook Александра Гладких, которого называют командиром партизанского отряда "Тени", действующей на оккупированной территории, появились вроде бы подробности убийства.

В то же время советник Авакова Антон Геращенко заявил, что Мозгового ликвидировал спецназ ГРУ, поскольку тот не подчинялся приказам из Москвы.

Напомним, 8 мая на сайте горсовета контролируемого бандой Мозгового Алчевска появилось сообщение о выходе из состава "ЛНР".