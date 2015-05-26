Боевики из минометов обстреляли шахту Бутовка и Пески

Об этом сообщает пресс-центр АТО. "Стрелковое оружие захватчиков было слышно в районе Петровского", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что "беспилотники захватчиков замечены по маршруту Комсомольское-Докучаевск-Новотроицкое-Степное-Тарамчук".

Как сообщал УНИАН, в течение дня боевики сосредоточили огонь на Мариупольском направлении, на Луганском направлении было тихо.