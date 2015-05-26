Боевики из минометов обстреляли шахту Бутовка и Пески
19:32, 26 мая 2015Война
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В районе Донецка от огня минометов и противотанковых управляемых ракет пострадали шахта Бутовка и Пески.
Боевики снова обстреливали Пески / facebook.com/kiev1.mvs
Об этом сообщает пресс-центр АТО. "Стрелковое оружие захватчиков было слышно в районе Петровского", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что "беспилотники захватчиков замечены по маршруту Комсомольское-Докучаевск-Новотроицкое-Степное-Тарамчук".
Как сообщал УНИАН, в течение дня боевики сосредоточили огонь на Мариупольском направлении, на Луганском направлении было тихо.
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