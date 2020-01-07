Украинские военные на Донбассе записали поздравление с Рождеством (видео)

По словам военных, ночь накануне Рождества прошла тихо.

Украинские бойцы, несущие службу в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, записали поздравление с Рождеством.

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Соответствующий видеоролик в Facebook опубликовал украинский военный Виктор Сизон.

"Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, в это время наши ребята с "нуля" передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым", – рассказали бойцы на камеру.

По словам военных, ночь накануне Рождества прошла тихо, без обстрелов со стороны террористов.

Украинские военнослужащие в ролике передали привет своим родным городам и рассказали, что "за Украину будут стоять до конца".

Как сообщалось, 7 января православные христиане празднуют Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных церковных праздников.