На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный, еще один ранен

Оккупанты за минувшие сутки 8 раз обстреляли украинских военных.

В течение суток 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: рядом с Песками – из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Красногоровки – из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

3 обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи с Новгородским – из минометов калибра 82 мм.

Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 21 декабря, вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь с украинской стороны.