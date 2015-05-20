Россия планировала начать войну после проигрыша Януковича на выборах - украинский офицер

Такую точку зрения высказал офицер украинского спецназа, пожелавший остаться анонимным, в интервью российской службе Радио Свобода.

"С тем, что Россия все это планировала заранее, согласен. Я считаю, что война планировалась на 2015 год, после проигрыша лояльного Кремлю Виктора Януковича на выборах. В результате ситуация была бы "раскачана" через уже созданную подпольную ячейку и благодаря проработанному плану информационной войны, началась бы война с целью разделить Украину по Днепру. Майдан сорвал эти планы и заставил Россию торопиться", - считает он.

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"Основную работу, если говорить о регулярных частях армии РФ, выполняют подразделения артиллерии, РЭБ (радиоэлектронной безопасности), РЭР (радиоэлектронной разведки). Механизированные подразделения регулярной армии РФ вступают в бой лишь при крайней необходимости", - рассказал собеседник издания.