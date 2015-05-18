У Порошенко обещают открытый суд по делу задержанных российских военных
В отношении задержанных вблизи Счастья российских военных, которые действовали в составе диверсионной группы, будет проведен открытый судебный процесс.
Об этом сообщил замглавы Администрации президента Андрей Таранов на пресс-конференции в Киеве в понедельник, пишет Украинская правда.
"Все будет доведено до суда... Будет открытый процесс, во время которого вы все увидите и сможете задать вопросы", - пообещал представитель АП.
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Вместе с тем, согласно сообщению, возможность обмена этих пленных россиян на украинцев Надежду Савченко и Олега Сенцова пока не обсуждается: "сначала только суд".
Кроме того, Таранов отметил, что вещественные доказательства будут использованы во время следственных действий.
По его словам, среди доказательств есть химические пули СП5 СП6, которые не производятся в Украине.
Напомним, ранее военные продемонстровали снайперскую винтовку, изъятую у задержанных российских военных, которая есть на вооружении исключительно у подразделений спецназа генерального штаба ВС РФ.
Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.
А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет".
По словам начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко задержанные военные РФ уже находятся в Киеве в Центральном военном госпитале Министерства обороны.
Ожидается, что 19 мая задержанные российские спецназовцы встретятся с представителями СМИ.