"Оборона Мариуполя" зафиксировала значительное улучшение ситуации в секторе "М"

Об этом сообщается на странице кризисного центра "Оборона Мариуполя" в Facebook по материалам брифинга.

За сегодня противник произвел 3 обстрела позиций сил АТО в этом районе - около 05:00 в н.п. Широкино обстрел из 82-х миллиметрового миномета, в 07:40 из стрелкового вооружения в Широкино, в 08:05 из стрелкового вооружения в Широкино.

Также наблюдается уменьшение активности воздушной разведки противника.

Читайте такжеСБУ задержала в Мариуполе экс-мэра одного из городов, который организовал сепаратистский псевдореферендумПри этом за вчерашний день противник произвел 6 обстрелов позиций сил АТО - 5 в Широкино и 1 в районе н.п. Пищевик.

Противник применял 120-ти миллиметровые минометы 2 раза и стрелковое вооружение 4 раза.

Сегодня утром около 07:40 и позже жители Ильичевского района Мариуполя были встревожены звуками артиллерийских залпов. Как выяснилось, стрельба велась из артиллерии на территории временно оккупированной террористами по линии Саханка-Дзержинское. Цель стрельбы неизвестна, возможно, боевики проводят учения, возможно, вооруженные бандформирования делят сферы интересов. Выстрелы в сторону украинских позиций не проводились.

Напомним. сегодня на юге Донецкой областисостоялось первое испытание малого огневого сооружения МВД-2, которое в большом количестве планируется устанавливать на боевых позициях защитников Мариуполя с целью усиления боевых возможностей участников АТО в обороне.