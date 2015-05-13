Боевики перебрасывают силы в направлении Мариуполя, в южные районы Донецка прибывает бронетехника - Тымчук

Продолжается переброска сил и средств российско-террористических войск к приморскому направлению. Зафиксировано прибытие через Тельманово тактической группы боевиков "ДНР" (160-180 чел., при 12 танках и 22-х единицах ББМ и автотранспорта).

Об этом пишет руководитель "Информационного сопротивления" народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

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"В Петровский и Куйбышевский районы Донецка продолжает прибывать усиление для группировки российско-террористических войск, сосредоточенной в городе. Через Макеевку в Донецк прибыли две группы боевиков по 50-60 человек. Кроме того, из состава тактической группы террористов, сосредоточенной в районе н.п. Ясиноватая, в южные районы Донецка перебрасывается бронетехника (зафиксирован манёвр танковой группы в 7 единиц, в сопровождении спецтранспорта)", - говорится в сообщении.

Отмечается активизация боевиков на участке Марьинка – Степное. В данном районе также зафиксированы попытки террористов вести активную наземную разведку, зафиксированы неоднократные обстрелы со стороны снайперских групп противника.