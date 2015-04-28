На Луганщине боевики начали разминировать пути наступления - штаб АТО

Усилия боевиков на временно оккупированной территории Луганской области сосредоточены на проведении мероприятий по перегруппировке и доукомплектованию подразделений личным составом и боевой техникой.

Об этом сообщается на официальном сайте спикера АТО в Луганской области.

Читайте такжеЛуценко: Боевики начнут наступление с вероятностью в 80%

"Боевые группировки «ЛНР» продолжали скрытое перемещение военной техники, накопления боеприпасов, материально-технических запасов и горюче-смазочных материалов, наращивали численность своей группировки вдоль полосы соприкосновения. Адепты «Русского мира» последовательно осуществляют информационно-психологическую операции по подготовке местного населения временно оккупированных территорий Украины к началу боевых действий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что боевики готовят местность на вероятных направлениях боевых действий, проводя снятие противотанковых мин в районах Приветливого и Веселой Горы. Также боевики активно собирают информацию о деятельности сил АТО.