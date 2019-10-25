В «ДНР» сообщили о приезде в Донецк кремлевского куратора Суркова

Ранее о приезде Суркова писали анонимные Telegram-каналы.

Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Донецк.

Эту информацию подтвердил «депутат» при группировке «ДНР» Владислав Бердичевский (Бриг) в своем Telegram-канале, пишут "Новости Донбасса".

«Судя по тому, что кроме информации о посещении ДНР В.Ю. (Владислава Юрьевича Суркова — прим.) больше ничего не просочилось — среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины», — написал он.

Ранее о приезде Суркова писали анонимные Telegram-каналы. В частности, Бердичевский поделился и отреагировал на публикацию лояльного руководству «ДНР» канала «Охранитель».

«Зачастили в Донецк из Москвы гости. Просочилась инфа, что в республике Владислав Сурков. Также заехал в ДНР известный в определенных кругах как специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло», — говорится в сообщении.

По словам «Охранителя», Манойло провел закрытые лекции по стратегии и тактике информационных войн в Донецке и Енакиево. «С кем встречался Владислав Юрьевич [Сурков], кроме главы ДНР, пока неясно», — отмечается в публикации.

Отметим, что Сурков еще прошлой осенью пообещал главе группировки «ДНР» Денису Пушилину приехать в Донецк. Это произошло перед «выборами» главы «ДНР», на которых Сурков поддержал Пушилина.

О визите Манойло также сообщили так называемые официальные СМИ «ДНР».

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В 1998 Андрей Манойло был призван на службу в ФСБ России, в академии которой окончил факультет подготовки руководящих кадров по специальности «оперативная деятельность». Сейчас он является политологом и профессором Московского государственного университета. Как указано в биографии Манойло, он является автором более 90 печатных работ по международным отношениям, политической конфликтологии, психологическим операциям и информационной безопасности.