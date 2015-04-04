В Луганске террористы создали четыре больших парка боевой техники - ИС
В Луганске зафиксировано создание четырех больших парков боевой техники, принадлежащей различным формированиям «ЛНР» и замаскированным под местных боевиков подразделениям вооруженных сил РФ.
Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные группы «Информационное сопротивление», также за сутки зафиксировано перемещение боевой техники террористов.
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Через Луганск к Станице Луганской проследовала колона из трех крытых грузовиков и шести ББМ (две БМП-2 и четыре БТР-80).
Из Перевальска к Чернухино зафиксировано перемещение трех МТ-ЛБ и одной БМП-2.
Через Макеевку в сторону Донецка проследовали два автомобиля с зенитными установками ЗУ-23-2 и четыре грузовика с 120-миллиметровыми миномётами.
Через Енакиево на Ясиноватую прошла колона из трех танков, двух зачехлённых установок РСЗО БМ-21 «Град» и двух МТ-ЛБ.