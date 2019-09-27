На Донбассе боевики 14 раз обстреливали позиции украинских военных

В результате обстрелов ранили одного украинского военнослужащего.

Сегодня, 27 сентября, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий из состава Объединенных сил получили ранение.

Читайте такжеСутки на Донбассе: 32 обстрела, двое бойцов получили ранения, один – боевую травмуОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Водяного из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановка - из станкового противотанкового гранатомета; недалеко от Авдеевки - из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 8 раз обстрелял позиции Объединенных сил: недалеко от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, три раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, недалеко от Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, недалеко от Луганского - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки в пропуске через линию разграничения было отказано 42 лицам.

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты стреляли 7 раз, было ранено одного украинского военного.