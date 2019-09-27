На Донбассе боевики 14 раз обстреливали позиции украинских военных
Сегодня, 27 сентября, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий из состава Объединенных сил получили ранение.
Читайте такжеСутки на Донбассе: 32 обстрела, двое бойцов получили ранения, один – боевую травмуОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Водяного из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановка - из станкового противотанкового гранатомета; недалеко от Авдеевки - из стрелкового оружия.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 8 раз обстрелял позиции Объединенных сил: недалеко от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, три раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, недалеко от Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, недалеко от Луганского - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за прошедшие сутки в пропуске через линию разграничения было отказано 42 лицам.
Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты стреляли 7 раз, было ранено одного украинского военного.