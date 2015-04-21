Для армии в этом году закупят более 1,7 миллиона ракет и боеприпасов

Об этом сообщила представитель Минобороны Виктория Кушнир. "На протяжении 2015 года запланировано закупить стрелковое оружие, тепловизоры и другие виды военной техники общим количеством около 9,5 тыс. единиц", - отметила она.

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Сейчас Минобороны совместно с Генеральным штабом ВСУ проводит мероприятия по закупке современных образцов вооружения и техники, как отечественного, так и зарубежного производства.

Также Виктория Кушнир сказала, что за последнюю неделю ремонтными подразделениями ВСУ отремонтировано 248 единиц вооружения и военной техники, а с начала проведения АТО восстановлено 22,5 тыс. единиц вооружения и техники, из которых 213 единиц - самолеты, вертолеты, беспилотники.

На госпредприятиях модернизировано 39 единиц военной техники. Среди них - 4 самолета СУ-25М1, 11 танков Т-64БМ "Булат" и 8 бронетранспортеров БТР-4Е.