Минобороны: в одной из частей ВСУ выявлены убытки на почти 3 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. "По результатам контрольного мероприятия установлено убытки вследствие неправомерного списания горюче-смазочных материалов общей стоимостью 1,7 млн грн и факты недоплаты денежного довольствия военнослужащим на сумму, превышающую 1 млн грн. Также выявлена недостача имущества автомобильной и вещевой служб и службы ракетно-артиллерийского вооружения общей стоимостью почти 136 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что по решению министра обороны Степана Полторака материалы аудита переданы Военной прокуратуре Черкасского гарнизона для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц.