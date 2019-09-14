Обострение на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранены восемь бойцов

Боевики 22 раза обстреляли украинские позиции.

За прошедшие сутки, 13 сентября, боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Талаковка, Авдеевка, Опытное, Верхньоторцкое, Водяное, Пищевик, Гнутово, Зайцево, Майорськ, Новолуганское и Хутора Вольный.

В районе Гнутово с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил оккупанты применили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них – один с подвесом, для сброса гранатометных выстрелов.

"За прошедшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток боевики осуществили один обстрел неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, оккупанты на Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск.