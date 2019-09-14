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Обострение на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранены восемь бойцов

08:30, 14 сентября 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Талаковка, Авдеевка, Опытное, Верхньоторцкое, Водяное, Пищевик, Гнутово, Зайцево, Майорськ, Новолуганское и Хутора Вольный.

В районе Гнутово с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил оккупанты применили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них – один с подвесом, для сброса гранатометных выстрелов.

"За прошедшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток боевики осуществили один обстрел неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, оккупанты на Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск.

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Теги: #война на Донбассе#раненые военные