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В минувшие сутки боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия

08:16, 07 сентября 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка, Новотроицкое и Орехово.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

От начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня: вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в зоне ООС вследствие вражеских обстрелов погиб один военный.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков