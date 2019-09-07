В минувшие сутки боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия

Потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

За сутки 6 сентября российско-оккупационные войска произвели 11 обстрелов украинских позиций.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка, Новотроицкое и Орехово.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

От начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня: вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в зоне ООС вследствие вражеских обстрелов погиб один военный.