В результате боя с силами АТО боевики потеряли 2 единицы транспорта и боевую бронированную машину
В ходе боя, для поддержки атаки своего подразделения, боевики использовали 2 зенитные установки ЗУ-23-2 и несколько станковых гранатомётов типа АГС-17 «Пламя».
Один раз передовые позиции украинских войск за сутки были атакованы группой боевиков при поддержке 4 единиц бронетехники.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"В результате огневого боя противник потерял 2 ед. автотранспорта и 1 ББМ (МТ-ЛБ). В ходе боя, для поддержки атаки своего подразделения, противник использовал 2 зенитные установки ЗУ-23-2 и несколько станковых гранатомётов типа АГС-17 «Пламя», пытаясь подавить огонь обороняющегося украинского подразделения", - говорится в сообщении.
Также обстрелы со стороны российско-террористических войск зафиксированы в районе н.п.Опытное, Майорское, Ленинское, Троицкое, Крымское.
Оперативные данные группы "Информационное Сопротивление"Российско-террористические войска на Донбассе продолжают наращ...Posted by Dmitry Tymchuk on 14 квітня 2015 р.