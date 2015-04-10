BBC: Часть бойцов батальона "ОУН" остается в Песках - спикер

Об этом сообщила ВВС Украина пресс-секретарь батальона.

"Сейчас действительно происходит плановая ротация. Позиции "оуновцев" усилены бойцами 93-й бригады. Часть бойцов отбывает в тыл для оформления в ряды 93-й бригады", - рассказала пресс-секретарь батальона "ОУН" со ссылкой на "командира одной из точек в Песках".

Накануне в СМИ появилась информация о том, что бойцов "ОУН" военное руководство якобы заставляет оставить свои позиции.

"Если там и была какая-то перепалка, то никто в результате нее не пострадал. Бойцы в Песках остаются. Никакой, скажем, танк ВСУ сейчас не нацелен на штаб ОУН", - добавила пресс-секретарь добровольческого батальона.

Сторонники "ДНР/ЛНР" продолжают обстреливать позиции украинской армии в Песках, но и оставлять их не собираются, говорят в Генштабе ВСУ

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Исполняющий обязанности начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Алексей Мазепа подтвердил ВВС Украина, что в Песках продолжается организованное отведение батальона "ОУН". Его проводят подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил.

"Пребывание на передовой добровольческого батальона "ОУН", который официально не входит в состав ВСУ, не позволяло Украине в полной мере выполнить Минские договоренности. Это решение (Об отводе. - Ред.) было принято для защиты жизни и здоровья личного состава ВСУ и безусловного соблюдения Минских договоренностей", - пояснили в Генштабе.

"Ни одного выстрела, ни одной конфликтной ситуации там не было", - добавил Алексей Мазепа.

Он также заверил, что украинская армия будет продолжать удерживать позиции в Песках.

"В дальнейшем всему личному составу батальона "ОУН" предложено войти в состав ВСУ официальным путем", - отметили в пресс-службе Генерального штаба.

В то же время пресс-секретарь батальона "ОУН" рассказала, что пока не все "оуновцы" согласились войти в состав 93-й бригады или другого официального подразделения: "Есть разные бойцы. Никто никого не заставляет куда-то входить".

Тем временем в пресс-центре АТО сообщают о том, что поселок Пески в пятницу обстреливался сторонниками "ДНР/ЛНР" из 120-миллиметровых минометов, которые должны были бы быть отведены по Минским договоренностям, а также из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.