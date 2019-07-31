Боевики пять раз нарушили перемирие с применением минометов и гранатометов

Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

В течение суток российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением минометов и гранатометов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины соблюдают устойчивый режим прекращения огня. Зато враг пять раз нарушил запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

В частности, "вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм".

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Также террористы открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Песков, Водяного, Лебединского, Широкино.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.